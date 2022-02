“Nuntio vobis gaudium magnum” è nata Arianna. Le campane di Cannole suonano a festa per annunciare la nascita della piccola Arianna Maggio, un’idea del parroco Don Cristian Galati in collaborazione con l’amministrazione guidata da Leandro Rubichi.

Il vicesindaco Gianluca Vilei ha postato il video sui social per la nascita della nipotina Arianna, la prima nata del 2022.

L'idea del parroco: festeggiare la vita



Un’idea di Don Cristian Galati, arrivato nel piccolo comune dell’Unione dell’Entroterra Idruntino lo scorso ottobre. Il parroco si è accorto che le campane suonavano solo per gli eventi luttuosi e per dare un segno di gioia e di speranza, specie nel periodo storico che stiamo vivendo, ha deciso di far suonare le campane per ogni nuovo nato nella comunità.

Un modo per dare un senso di speranza e celebrare la nuova vita, una sorta di inno alla gioia e di buon auspicio per tutti.

Una nuova tradizione inaugurata qualche mese, una scelta molto apprezzata dai cittadini che esultano insieme. La piccola comunità gioisce al suono delle campane, si crea un’aria di festa mista alla curiosità di sapere chi è il nuovo arrivato, per fare gli auguri alla famiglia e celebrare insieme la nuova vita.

(Anna Manuela VINCENTI)