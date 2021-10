Camminatori e Ministro in treno storico da Otranto a Gagliano

È entrata nel vivo la tappa salentina della “Via Francigena-Road to Rome 2021-Start again”: i camminatori giunti a Leuca, hanno trovato ad accoglierli il ministro del turismo Massimo Garavaglia, l’assessore regionale alla cultura e turismo Massimo Bray, e una delegazione di autorità e ospiti istituzionali provenienti da quattro nazioni, che hanno viaggiato a bordo del treno storico restaurato da Fondazione Fs sulla tratta Otranto-Gagliano del Capo. Il treno storico, arrivato da Sulmona, è lo stesso noleggiato quest’estate dalla popstar Madonna per giungere da Fasano a Lecce, le cui foto e i video postati sui social avevano fatto il giro del mondo.

Sul treno storico fino a Leuca, il viaggio del ministro e dei camminatori della Via Francigena