Calcio serie A, pareggio per 0-0 del Lecce a La Spezia: la partita in un minuto

Pareggio per 0-0 del Lecce a La Spezia che però allunga la sua serie positiva a cinque risultati utili. Pronti via Strefezza chiama Dragowski alla prima parata al 4′. Il polacco si ripete due minuti dopo sul tiro centrale di Colombo. Al 12′, i salentini colgono una clamorosa doppia traversa: prima Blin e poi Gonzalez con una conclusione sporca. Lo Spezia cresce con il passare dei minuti, Bourabia si fa sentire in mediana e zona cross e Falcone alza un colpo di testa di Bastoni. Al 35′, Dragowski, oggi rientrante, è provvidenziale sul sinistro fulmineo di Gonzalez.



Nella ripresa comincia con il contropiede non capitalizzato da Nzola. Al 53′ ancora Dragowski decisivo quando Strefezza sterza e scaglia un destro potente sul primo palo. I liguri premono e, a cavallo dell’ora di gioco, non trovano la porta con Amian e Nzola. Dall’altra parte, Maleh mastica malamente il pallone su assist di Di Francesco. Due squadre in salute giocano bene su un campo difficile. Al 72′ Falcone mura Gyasi in un uno contro uno viziato però da offside, mentre Banda anticipa Holm all’83’ ma non devia verso la porta su cross di Gendrey. Ora testa al Milan campione d’italia.