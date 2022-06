Parte oggi l'Adriatic cup, nel porto di Brindisi. In campo le F4 e le moto d'acqua per un fine settimana ad alta velocità. La prima giornata della IX edizione del Campionato Mondiale di Motonautica entra nel vivo della competizione sportiva. In mattinata prove libere di F4, di Formula Junior Gruppo A, di GT30, prove cronometrate di F4.

Nel pomeriggio, dopo le prove cronometrate di GT30 (nel video), la prima gara di F4. A seguire le prove libere e quelle cronometrate di F Junior Gruppo B. Dalle 17 alle 19 Campionato Regionale di moto d'acqua.

Video: Max Frigione