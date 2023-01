Brindisi, la giornata della memoria in Prefettura: il ricordo davanti a tanti studenti. Il video

Sono tanti gli appuntamenti previsti per celebrare, nella giornata di oggi, il Giorno della Memoria, in ricordo delle persecuzioni del popolo ebraico e dello sterminio dei campi nazisti e dei deportati militari e civili italiani. Questa mattina, alle ore 10.30, nel Salone di Rappresentanza della Prefettura di Brindisi, si è tenuta la tradizionale cerimonia organizzata con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito territoriale della provincia di Brindisi e di alcuni istituti scolastici che presenteranno dei lavori realizzati dagli studenti sul tema. Nel corso della mattinata saranno consegnate le medaglie d'onore conferite dal presidente della Repubblica alla memoria di tre cittadini della provincia deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. All'evento hanno partecipato le autorità provinciali e rappresentanti delle istituzioni.

Video di Max Frigione