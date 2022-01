Happy Casa Brindisi, Alessandro Gentile sarà in campo con Sassari. Come annunciato dal ds Simone Giofrè nel corso della conferenza stampa di questa mattina di presentazione di Alessandro Gentile, il tesseramento del giocatore è stato depositato. Gentile sarà in campo anche se con due soli allenamenti nella sfida contro Sassari dove gioca il fratello Stefano.

Video: Max Frigione