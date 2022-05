Brindisi, “Fiori e musica” in piazza Vittoria

Il Distretto urbano del Commercio, l’organismo che mira a promuovere e supportare le attività di questo specifico campo, ha organizzato un’iniziativa che coinvolge il centro della città di Brindisi puntando in particolare sui fiori nelle loro diverse declinazioni. Come si evince dal nome, infatti, proprio questi ultimi sono i protagonisti di “Fiori e musica”, ovvero il secondo di tre appuntamenti organizzati dal Duc brindisino per ravvivare le vie dello shopping ed il centro storico in generale.

A partire dal tardo pomeriggio Piazza Vittoria ha ospitato, per una “prima parte” della manifestazione, modelle vestite con abiti creati ad hoc su temi floreali, a cui si sono aggiunti ballerini di tango e suonatori di sax che si sono esibiti su questa stessa scia, mentre alcuni artigiani hanno realizzato creazioni di balloon art ed allestimenti di addobbi floreali, ospitando poi auto d’epoca. Un allestimento particolare, che ha attirato chi era in centro per la passeggiata ed altre persone.