Brindisi, a canestro con Frank Vitucci: il coach dell'Happy Casa al “Majorana”

A canestro con Frank Vitucci. Questa mattina il coach dell'Happy Casa Brindisi, di ritorno dalla straordinaria vittoria contro la Fortitudo Kigili Bologna, ha preso parte alla prima edizione nazionale della "Giornata dello Sport a Scuola" organizzata dall'istituto tecnico "Majorana" in collaborazione con Decathlon. Il giardino dell'istituto di via Longobardo si è trasformato per l'occasione in un grande campo di gioco. Non solo basket ma anche volley, tiro con l'arco, rugby e calcetto. Il coach da persona di sport, ha dispensato consigli e non si è sottratto alle domande degli studenti delle prime classi dell'istituto diretto dal preside Salvatore Giuliano.