Boris Collardi, Pascal Picci, Alvin Sariaatmadja e Raffi: chi sono i nuovi soci del Lecce

di Giuseppe ANDRIANI

Ecco la nuova foto di famiglia. Il Lecce allarga la compagine dei soci, con un gruppo che fa capo al banchiere italo-svizzero Boris Collardi. Con lui anche Pascal Picci, banchiere italo svizzero, Alvin Sariaatmadja, imprenditore indonesiano e il connazionale influencer Raffi, oltre 62 milioni di followers su Instagram.

Al di là delle foto, dei video e della lunga conferenza stampa di presentazione: chi sono i nuovi soci del Lecce?

Chi è Boris Collardi

Boris Collardi è nato il 17 luglio 1974, amministratore delegato della Julius Baer nel 2008 venne inserito tra i 40 astri nascenti del mondo della finanza. Con la sua gestione, la banca svizzera ha raddoppiato il proprio patrimonio in gestione. Per il Wall street journal la sua fu un'espansione aggressiva e acquisitiva. Si è dimesso il 27 settembre 2017, poi ancora avventure nel mondo dell'alta finanza, da aprile scorso ha acquisito il 3,6% dell'Efg International.

Chi è Alvin Sariaatmadja

Alvin Sariaatmadja è il presidente della Emtek, una grande azienda informatica in Indonesia. Secondo Forbes, suo padre Eddy, che fondò l'impero nel 1983, è in posizione 1.214 tra gli uomini più ricchi del pianeta. Il figlio, che in passato aveva già investito nel calcio, è nato a Sydney nel 1983, ma risiede a Giacarta. Ha due lauree, una in legge e una in finanza, entrambe in Australia. Sotto la sua gestione complessiva, con Emtek, le sue due televisioni indonesiane, hanno trasmesso sia il massimo campionato nazionale che la Champions League. Insomma, la passione per il calcio c'è.

Chi è Pascal Picci

Pascal Picci, ma va bene anche Pasquale così come ha detto scherzando, invece è l'amministratore delegato della Longbow Finance, una società svizzera attiva negli investimenti finanziari. Italo-svizzero, con la famiglia originaria di Castrignano del Capo. C'era e può dimostrarlo, a Torino nella vittoria per 4-3. Nel mondo dello sport è anche piuttosto conosciuto: dal 2016 al 2021 è stato presidente della Sauber Holding, che controllava l'omonimo team di Formula 1, poi diventato Alfa Romeo Racing. Poi disaccordi con la società e addio anticipato.

Chi è Raffi Ahmad

Raffi Ahmad è un influencer milionario. Oltre 62 milioni di followers, proprietario del Cilegon, una squadra indonesiana appena promossa nel massimo campionato. 35 anni, ha un figlio di sette anni che ha già fatto sia cinema che televisione, un po' come la moglie, Nagita. Entrambi artisti, cantanti, presentatori, volti noti della tv ma soprattutto dei social.

Raffi ha fatto il modello, il volto pubblicitario, ma è diventato famoso in patria per una telenovela, nel quale aveva il ruolo principale. Il video dell'ultimo singolo, prodotto con la moglie, ha raccolto oltre 6 milioni di visualizzazioni sui social. E' sicuramente il volto più popolare tra i nuovi investitori.

Sticchi Damiani ha ringraziato Pellè per l'operazione. Poi caccia ai selfie un po' da parte di tutti. Il Via del Mare, la nuova casa e una full immersion. Il Salento e l'Indonesia non sono mai stati così vicini.