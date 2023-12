Un bolide solca i cieli della Puglia, il video è virale

EMBED

Se non è la stella cometa del Natale poco ci manca. Un “bolide” luminoso ha infatti attraversato i cieli della Puglia all’alba di mercoledì 27 dicembre. Il passaggio è avvenuto alle 6:04 del mattino, un momento in cui la maggior parte delle persone era ancora addormentata. Il fenomeno è stato immortalato da una telecamera e condivisa dalla pagina Facebook “Meteo Fasano”: lo spettacolo stupefacente della meteora che è rimasta visibile per quasi dieci secondi ha catturato l’attenzione degli appassionati di meteorologia e dei tanti che hanno condiviso l'immagine.