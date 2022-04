Apre la nuova biblioteca della città, l'ironia di Checco Zalone

«Cari concittadini capursesi. Non amo fare i video perché li ritengo di circostanza, ma questa volta non potevo veramente esimermi!». Esordisce così Checco Zalone in un breve video nel quale fa gli auguri alla nuovissima Biblioteca della città di Capurso, inaugurata qualche giorno fa. «Il mio amico Gianni Locorotondo mi ha scritto per messaggio, avvisandomi dell’inaugurazione della Biblioteca - ha proseguito il comico pugliese record di incassi- e mi dice: “se mandi un video, mi fai felice… Quindi...».