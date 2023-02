Basket, quarto successo di fila della Happy casa Brindisi. L'esultanza in campo

Una serata incredibile. Quarto successo consecutivo per una meravigliosa Happy Casa Brindisi che, in un PalaPentassuglia stracolmo di gente (oltre 3000 gli spettatori) ed entusiasmo, ha superato nettamente la Tezenis Verona per 102 a 68 nel match del campionato italiano Lba di pallacanestro. Secondo parte di gara per Perkins e compagni davvero a ritmi altissimi. Una vittoria che consente alla squadra di Vitucci di inserirsinel lotto di squadre pretendenti ai playoff staccando di otto punti la zona calda.

Servizio a cura di Liberato Casole.