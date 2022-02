Bari, sit in degli azionisti della Banca Popolare di Bari

Ancora un sit-in di protesta. Gli azionisti della Banca Popolare di Bari sono scesi in strada, stavolta davanti alla sede della Banca d’Italia, per lanciare ulteriori messaggi ai vertici dell’istituto di credito. Una manifestazione di piazza per protestare e chiedere chiarimenti sull’attività di sorveglianza svolta all’epoca dei fatti, e su come sia stato possibile che titoli illiquidi ad alto rischio siano stati spacciati per investimenti sicuri e venduti a clienti totalmente ignari della situazione.

Nel corso del sit-in, le associazioni dei risparmiatori hanno ficalizzato l’attenzione anche sul ruolo ricoperto dalla stessa Banca d’Italia nell’operazione di acquisizione di Banca Tercas (finanziata dagli stessi azionisti per oltre 400 milioni di euro), che ha contribuito pesantemente, o addirittura determinato, il blackout della BpB.

(video di Domenico Bari)