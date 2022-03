Bari, manifestazione a difesa del lavoro con Don Luigi Ciotti

Si sono dati appuntamento questa mattina nella zona in zona industriale di Bari, davanti ai cancelli della ex Om Carrelli, attuale Selectika. A manifestare i lavoratori di Baritech, Natuzzi, Bosch, Ferramenta Pugliese, Hotel Palace, Nova Apulia, Brsi, Saicaf, ex Om Carrelli, Spagnoletti, tutte presenti nell'elenco delle crisi aziendali gestite dal Sepac. Una manifestazione diversa da quelle che ci sono state nelle scorse settimane, perché ad ascoltare le esigenze dei lavoratori era presente il presidente nazionale di Libera, don Luigi Ciotti.

Bari, manifestazione con don Ciotti alla zona industriale: Cgil, Cisl e Uil con Libera per accendere i riflettori sul problema criminalità