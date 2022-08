Bari, Caprile: "Il rigore parato? L'ho studiato"

Elia Caprile superstar. È l'uomo copertina dell'ultima giornata di Serie B. Ha parato il rigore all'ex Lecce, Olivieri, e non lo ha fatto per caso. "Avevo già deciso dove buttarmi, avevo studiato l'avversario", ha confessato alla fine della partita. Era stato super a Parma, ha fatto una gran partita in casa con il Palermo e a Perugia è stato decisivo. Ha preso l'8 in pagella, ha stregato tutti. Tanto che sui social circola una frase ricorrente: "San Elia". Insomma, qualcuno già pensa a una sua figurina nel portafogli.

Credit: Ssc Bari