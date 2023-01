Si chiama Babacar Gning lo scrittore e giornalista senegalese autore del volume “Il principe delle parole”, edito da Mudu Mudu. Babacar vende il suo libro per le strade di Lecce, testimoniando l'impegno per diffondere la cultura africana anche in Italia. Il principe delle parole racconta la sua storia tra due mondi e due culture, che finiscono per incontrarsi grazie al suo sorriso e alla sua disponibilità al dialogo.