Omicidio del carabiniere: le prove seminate dal padre della ex

Arrestato il padre della ex fidanzata. Avrebbe ammazzato, la sera del 3 maggio scorso a Copertino, il carabiniere in congedo Silvano Nestola, 46 anni, di San Donaci, comune in provincia di Lecce. Con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi è finito in manette Michele Aportone, 70 anni, del posto. Secondo l'accusa il movente va ricercato nella strenua opposizione di Aportone ai rapporti tenuti dalla figlia con Nestola.