Amici e famigliari commossi per il funerale di Lino, il centauro morto a causa di un incidente

Una chiesa gremita, tante lacrime e clacson per omaggiarlo. L'ultimo saluto a Lino Patarnello nella chiesa Sacro cuore di Copertino dove oggi pomeriggio si è tenuto il funerale. Il 26enne è morto dopo il tragico incidente sulla provinciale che collega Copertino a Galatina.

Aveva trascorso la giornata insieme ad amici a Galatina, dove si era tenuto un motoraduno per gli amanti del TMax, stesso modello su cui viaggiava il 26enne di Copertino. Il giovane stava rientrando proprio a Copertino per recuperare il cellulare quando, per cause ancora tutte da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e ha sbattuto contro il guardrail. L'impatto è stato violentissimo: il corpo del 26enne è stato trovato a 300 metri di distanza rispetto al luogo dell'incidente. Un corpo straziato dall'impatto.