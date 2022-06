Allarme furti a Carmiano: in quattro immortalati dalle telecamere. Dove da giorni una banda di ladri ha messo a segno diversi colpi in abitazione. I ladri, almeno in 4, si muoverebbero a bordo di un’Audi vecchio modello, prendendo di mira le abitazioni occupate da famiglie anziane. Sabato scorso il furto andato a segno, all’ora di cena, in una villetta su via san Giovanni con i proprietari all’interno. Dopo aver svuotato di denaro e ori la camera da letto dei malcapitati, i ladri sono fuggiti in auto e a distanza di circa un’ora si sono ripresentati davanti un’altra abitazione distante circa 500 metri in linea d’area. Questa volta però la presenza dei proprietari in casa, ha fatto desistere i furfanti dopo alcuni tentativi di scasso.

