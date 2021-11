Albero caduto in viale Gallipoli, intervengono i vigili del fuoco

Una mattinata piena di interventi per i vigili del fuoco in tutto il territorio della provincia di Lecce. A causa del vento forte, infatti, è stato necessario intervenire soprattutto in località Boncore e a Lecce.

Quest’ultimo intervento ha visto impegnati i Vigili del fuoco dalle 12.30 di questa mattina sino alle 16.30 in viale Gallipoli dove un albero di quercia si era lesionato mettendo in pericolo la pubblica incolumità. Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore.