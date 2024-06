Al Bano: "Sto bene, non sto morendo". Video

​«Le notizie false hanno le gambe corte anzi cortissime... anzi senza gambe». Albano Carrisi è intervenuto sui social per chiarire una volta per tutte la situazione circa le sue condizioni di salute. Nelle ultime ore, infatti, erano iniziate a circolare voci preoccupanti riguardo il suo stato di salute. Panama bianco tradizionale in testa, sull'ingresso dell'abitazione della sua magione a Cellino San Marco con alle spalle la scultura di un grande cavallo pezzato bianco e nero, Al Bano ha deciso così di rassicurare i propri fan pubblicando un breve video sul suo profilo Instagram: «Hanno messo in giro la notizia che stavo per morire e io non ne sapevo nulla». «Ancora una volta prigioniero di una fake news, una schifezza di notizia», ha esordito il cantante. «Voglio rassicurare tutti i miei fan che, grazie a Dio, sto bene, e posso dimostrarlo. E grazie a Dio il lavoro è tanto e posso assolverlo alla grande». Il duro sfogo del cantante è poi proseguito, rivolgendosi seccatamente a tutti coloro che hanno favorito questa fuga di notizie false: «Si commentano da sole queste notizie che fanno veramente schifo». Dopo aver rassicurato tutti i propri fan, Al Bano ha salutato il suo pubblico: «Da Cellino San Marco un grande abbraccio carico di felicità". Tantissimi hanno commentato il video di Al Bano dandogli affetto e piena solidarietà