Afghanistan, Decaro: "Accoglienza diffusa per evitare concentrazioni "

(LaPresse) - "Abbiamo dato la disponibilità dei comuni italiani al governo per ampliare il sistema di accoglienza e integrazione dei comuni che già prevede dal 2014 progetti per l'accoglienza delle famiglie afghane. In questa maniera vogliamo un'accoglienza diffusa nel nostro Paese per evitare delle concentrazioni in alcune zone che possono portare a delle tensioni dal punto di vista sociale". Lo dice il presidente dell'Anci (associazione nazionale dei comuni italiani), Antonio Decaro, sindaco di Bari, in riferimento all'arrivo in Italia, nelle ultime ore, di profughi afghani. "Un'accoglienza diffusa permette anche di facilitare l'integrazione di queste persone che arrivano dall'Afghanistan", sottolinea Decaro.