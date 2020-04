Il cocktail migliore? Quello "cucito" su misura (naturalmente a casa)

Ultimo aggiornamento: 00:05

C'è chi cucina, i più, e chi fa sport. Chi legge e chi ne approfitta per fare una scorpacciata di serie. Chi si dà all'arte, alla musica e chi non smette di lavorare. Ma c'è anche chi decide di coccolarsi. Ad esempio non rinunciando al buon bere. E magari, con un po' di fortuna, riesce a mettere insieme il suo cocktail preferito. Come? Affidandosi ai maestri naturalmente e se non proprio alla loro mano almeno ai loro consigli. Nasce dalla cultura del bartender la nuova idea di Sartoria degli Spiriti: "Sartology", questo il nome del nuovo format, si occuperà di ricette create su misura sulla base dei vostri gusti e delle vostre esigenze, ovvero sulla base di quello di cui disponete al momento a casa vostra.Infusi, tisane, agrumi, confetture, marmellate, miele, succhi di frutta, spezie, vino, birra oltre che ovviamente a liquori e distillati di ogni tipo.COME FUNZIONABasta scrivere sulla bacheca Facebook di Sartoria degli spiriti elencando quello che avete a casa e i vostri gusti nel bere: loro vi faranno avere una ricetta ad hoc, con tanto di manuale di preparazione, studiato utilizzando le attrezzature comuni presenti in tutte le nostre case.«Il servizio è gratuito - spiegano gli ideatori - e nasce appositamente per dare la possibilità di esservi quanto più utili e uniti a voi in questo particolare momento di difficoltà. Distanti ma vicini».