Pizze calde alla Protezione Civile per festeggiare le nozze d'oro

Ci sono piccoli gesti che scaldano il cuore e danno la forza giusta per andare avanti. Piccoli, semplici ma importanti soprattutto in momenti come questo quando medici, infermieri e volontari sono in prima linea, 24 ore su 24, nell’affrontare l’emergenza da Covid-19 ed in queste ore sono i gesti di solidarietà che semplici cittadini rivolgono a questi “eroi” dei nostri tempi. L’ultimo quello rivolto ai volontari della sezione cittadina della Protezione Civile Ugento - Gemini. Una coppia di anziani, Tommaso Franza e Antonietta Pierri di Ugento, per festeggiare simbolicamente con loro la festa per i 50 anni di matrimonio, ha fatto recapitare delle pizze calde ai volontari in servizio mercoledì sera. «Diamo forza al vostro coraggio e impegno noi che oggi ricordiamo i nostri 50 anni di matrimonio. Andrà tutto bene».Non si è fatto attendere il messaggio di riconoscenza dei volontari che dalla pagina social dell’associazione hanno voluto ringraziare la coppia. «Desideriamo nuovamente ringraziare per i gesti di affetto e solidarietà che riceviamo quotidianamente e auguriamo ogni bene a questa coppia per aver raggiunto il traguardo delle nozze d'oro. Infinitamente grazie e buon anniversario Tommaso e Antonietta».