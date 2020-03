Corsi di lingua straniera da fare a casa

Corsi di lingua straniera ed educazione nutrizionale, ma anche supporto psicologico, completamente gratuiti. Questo quanto offerto dal progetto Io resto a casa presentato ieri dall'Oxford College Mita di Ceglie Messapica e lanciato sui social network. L'obiettivo dell'iniziativa, creata dall'amministratore delegato della scuola, Pietro Mita, è quello di offrire la possibilità di avere accesso alla cultura senza alcuna spesa a tutti coloro che sono a casa per contrastare la diffusione del Coronavirus.

«La scuola Oxford, a fronte del momento di difficoltà che il paese sta attraversando dal 10 marzo scorso, momento in cui milioni di Italiani si sono ritrovati reclusi in casa in quarantena per evitare la diffusione del contagio da Covid 19, lancia il progetto Io resto a casa con Oxford College Mita per promuovere l'apprendimento delle lingue straniere, educazione alimentare e supporto psicologico a distanza», ha spiegato Mita.

Scopo dell'iniziativa è mandare un messaggio di solidarietà alla comunità, affinché si possa usare il tempo a disposizione all'insegna dell'apprendimento e della cultura. Il progetto è stato accolto con entusiasmo e partecipazione da docenti e professionisti, che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro competenze per offrire lezioni gratuite di lingua, supporto psicologico e nutrizionale per superare il periodo di quarantena», ha spiegato in una nota Mita.

E ha continuato: «In un momento in cui è difficile, se non impossibile, spostarsi e in cui siamo chiamati alla responsabilità e al senso civico per noi stessi e per il bene comune, è importante per noi portare in viaggio le persone, mettendo a contatto con la scoperta, la cultura, il piacere della compagnia altrui, seppur lontane. Sfruttando la tecnologia vogliamo abbattere le distanze e condividere momenti; grazie ai social network possiamo, infatti, ricreare comunità virtuali».

Il progetto prevede la creazione di classi virtuali private di lingua, composte da massimo sei persone, che potranno seguire via Skype lezioni di lingua a scelta tra francese, tedesco ed inglese base ed avanzato tenute da docenti madrelingua e qualificati. Il corso avrà una durata totale di 10 ore ed è in programma da domani, 24 marzo, al 24 aprile 2020. Sono previsti, poi, degli approfondimenti su nutrizione (con lezioni su una sana e corretta alimentazione) e psicologia. Per ottenere maggiori informazioni e contatti telefonici utili è possibile seguire la pagina Facebook della scuola Oxford College Mita.

