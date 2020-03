«Cosa ce digono le stelle el sabado?»: chiedetelo a Viviana Hamburguesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ambourghesa, mayonesa, insalada cosa vuoi?». Mentre siamo a casa in attesa di tornare a gustare le cose più semplici come un panino acquistato presso un camioncino di street food, a ricordarcene la spensieratezza e tenerci compagnia c’è Viviana, intraprendente paninara spagnola con la fissa dell’oroscopo. I suoi video giornalieri in cui risponde alla posta del cuore hanno centinaia di visualizzazioni sulla pagina Facebook dedicata. Il personaggio è impersonato da Marta Trevisi, di Campi Salentina.Dentista di professione, mamma e attrice, Marta ha ideato questo alter ego circa 10 anni fa. Dal gioco a quello che è oggi un vero secondo lavoro, Viviana è poi diventata uno dei “must” di Improvvisart associazione di improvvisazione teatrale con cui lavora da diversi anni come attrice e assistente formatrice. «Tutto è nato dopo un concerto - racconta -. Ero con la mia migliore amica Elena e mentre attendevamo c’era questa ragazza latino-americana che vendeva panini e si è avvicinata chiedendo con l’accento spagnolo cosa volessimo nel panino. Ho iniziato ad imitarla ed è divenuto il tormentone dell’estate, i miei amici mi chiamavano così».La scelta del nome, per dare più credibilità, è dettata dalla due “v” che in spagnolo hanno la classica pronuncia “be”. Viviana è esperta di hamburger, appassionata di astrologia tanto che come lei stessa dice le stelle le parlano e adora tutto ciò che ha a che fare con il make up e il nail design e manicure. Millanta di essere la cugina di Jennifer Lopez e dispensa consigli d’amore tra un oroscopo e l’altro, spesso con l'aiuto della sua manager che si aggira per la cucina interpretata dalla sua mamma che vive con lei. Le lettere arrivano davvero, inviate dagli amici che la sostengono o da fan raccolti sui social. «Ormai c’è tanta gente che mi scrive e questo gioco è diventato per certi aspetti molto gratificante. Giorni fa ad esempio mi ha chiamato la mamma di una ragazza che vive al nord e ha affrontato in questi giorni di quarantena il suo compleanno da sola. Mi ha chiesto di farle un video di auguri, è molto bello sapere di aiutare le persone a sentirsi meno sole e a sorridere».Nell’ultimo video ha lanciato la pigiama challenge in cui invita tutte le donne a farsi e sentirsi belle sempre e ad inviare le proprie foto in abbigliamento da notte. Ma non solo smalti, rossetti, pene amorose, pretendenti audaci e oroscopi inventati, c’è anche spazio per i consigli e le esortazioni a restare a casa e per un particolare risvolto letterario. Ogni video infatti inizia e finisce con un libro. Nessun accenno, solo un'inquadratura. Una sorta di messaggio promozionale. «Sono libri che amo, a cui secondo me è stato dato poco valore o che vorrei far conoscere – conclude. Un progetto che da tempo avevo in mente».