Teglie di pasta da congelare in attesa di tornare insieme ai nipoti: la ricetta dei nonni Nuccio e Vituccia per vincere l'isolamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il diciottesimo compleanno di un nipote festeggiato in videochiamata al momento del taglio della torta, Pasqua e Pasquetta in casa, il loro anniversario di matrimonio in solitaria. Sono state tante le feste sfumate in queste lunghe settimane di quarantena e rimandate a data da destinarsi, appena sarà possibile riprendere la normalità. Perché per nonno Nuccio De Giorgi e nonna Vituccia Carofalo, 90 anni lui e 83 anni lei, di Vernole , “normalità” sono lunghissime tavolate in famiglia, ricorrenze curate in ogni dettaglio e menù luculliani preparati rigorosamente in casa, dalla pasta fresca al dolce, con la tovaglia buona sul tavolo e i piatti riservati alle grandi occasioni. Quarantena o meno, però, non si sono certo persi d’animo: dove non arriva la realtà, arriva l’iPhone di ultimissima generazione di nonno Nuccio. È stato il regalo di compleanno per i suoi 90 anni, su sua specifica richiesta.È con quello che oggi passa il tempo. Guarda a ripetizione i video dei nipoti, manda qualche messaggio, videochiama i figli a tutte le ore del giorno per sapere se è tutto a posto e per dare il buongiorno e la buonanotte. Prima delle restrizioni andava da loro di persona, al volante della sua Fiat 500, quella sì vecchio modello. E anche se oggi la sua auto è ferma, non la lascia certo da sola: la cura come un gioiellino, un vero oggetto da collezione custodito gelosamente dagli anni ‘60. Non si esce, questo è certo. Nonno Nuccio è ferreo sul rispetto delle regole anti-coronavirus, e lo pretende anche dai suoi cari, che devono rimanere a debita distanza anche quando vanno a portargli le provviste settimanali. Lo stesso vale per nonna Vituccia che, per ottimizzare il tempo in casa, sta preparando lasagne su lasagne, da surgelare e tirare fuori alla prima tavolata tutti insieme.Del resto, per lei, fare il pane fatto in casa e impastare la pasta fresca per le orecchiette non è certo una novità da quarantena. Nemmeno non andare al ristorante, nei bar, o l’impossibilità di fare grandi viaggi sono novità degli ultimi tempi: nonna Vituccia, come molti della sua generazione, ci è abituata. Sa adeguarsi alle ristrettezze, alle regole, alle difficoltà. L’unica cosa difficile da accettare è la lontananza fisica dalla sua famiglia, che si augura possa terminare presto. Fino ad allora, però, potrà comunque contare sul super iPhone di nonno Nuccio.