Gli esercizi per il benessere? La palestra è ora on demand

Il periodo di quarantena, adottato per evitare la diffusione del coronavirus, è difficile per tutti. Abbandonare le proprie abitudini e restare chiusi in casa ci fa sentire lontani dalla nostra quotidianità. Anche il non poter recarsi in palestra per mantenersi in forma o semplicemente per staccare la spina dal solito tram-tram per qualche ora, fa pesare l'isolamento forzato. Numerose palestre di Fasano stanno però supportando gli associati offrendo un servizio di allenamento in streaming attraverso i loro canali social. Tra queste la Gym Moving Club. «Noi dello staff Gym Moving Club ci siamo adoperati affinché tutti i nostri associati possano, per quanto possibile e nel pieno rispetto delle norme emanate dal decreto ministeriale, continuare a seguire routine di allenamento.

Infatti, grazie all'ausilio dei principali canali social, Instagram e Facebook in primis, e recentemente anche Youtube, abbiamo realizzato proposte e consigli di allenamento ma anche alimentari, che possano essere d'aiuto a tutti, non solamente ai nostri clienti, ma a chiunque abbia piacere nel seguire le nostre idee spiegano i vari istruttori -. A tal proposito infatti, ci ha dato grande soddisfazione vedere come abbiamo avuto seguito non solamente entro i confini cittadini, ma addirittura fuori dai confini regionali e nazionali. Questo non fa altro che spingerci e motivarci ancor di più nel realizzare questo progetto e nel metterci a disposizione della gente in questo momento di difficoltà».

La palestra fasanese offre piccole lezioni, di circa 40 minuti di durata, riguardanti le attività più gettonate in palestra come Functionl training, cardiogag, pilates, ginnastica posturale e praticate quasi esclusivamente a corpo libero, considerando il setting casalingo di cui dispongono al momento coloro che seguono le lezioni. Viene utilizzata per la trasmissione sia la diretta sui social (Facebook e Instagram), inserita poi sul canale Youtube della palestra, che la registrazione direttamente sul canale Youtube, cosicché si può guardare in qualsiasi momento la lezione che interessa. In questo particolare momento è importante muoversi per non fermarsi ma soprattutto per tenere il sistema immunitario forte e resistente ed evitare il contagio spiega Simone Gallo, responsabile tecnico e legale rappresentante della società sportiva dilettantistica Gym Moving Club -. In tantissimi ci stanno seguendo, un numero preciso sarebbe impossibile darlo, basti pensare che la pagina Facebook nonché quella Instagram contano più di 4500 follower a testa per non parlare di tutte le condivisioni effettuate».

A.Spa.

