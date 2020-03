Denis ha fretta di nascere. Parto in casa a Martignano

Ultimo aggiornamento: 16:21

Ai tempi del Coronavirus non si registrano solo contagi. Nel marasma di questa pandemia, che miete solo vittime e lacrime, ci sono anche le belle notizie. Sono quelle che riguardano i tanti bambini che in questi giorni aprono gli occhi al mondo. Tra questi piccoli guerrieri, arrivati come segno di luce e di speranza in un’Italia martoriata, c’è anche lui, Denis un bimbo venuto alla luce la scorsa notte, con un parto in casa e con l’aiuto di un sanitario: un’infermiera del 118. La chiamata alla centrale operativa, la corsa, l’arrivo in un’abitazione di Martignano , e all’interno una mamma che è pronta a vedere il suo piccolo. Il dolore, grande, l’emozione, tanta, e poi un pianto liberatorio per la gioia più grande. E poche parole, semplici ma importanti, e una sola certezza: “E’ nato. E’ un maschio”. È lui la speranza di una vita nuova, che continua. Che va oltre. Nonostante il Covid-19. Stanno bene entrambi, la mamma, una donna polacca, e il suo piccolo, ricoverati subito dopo il lieto evento nell’ospedale di Scorrano, curati e coccolati da medici e infermieri.