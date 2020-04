Cucina, mare e buoni propositi: per la Pasquetta c'è “Puglia Marathon”, la diretta su Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Pasquetta più lunga dell'anno, la tavolata più lunga d'Italia in diretta Facebook: "Puglia Marathon", tutti per uno, una live per tutti. Dalle 14 alle 20 in diretta da casa di Gianvito Matarrese, in collegamento con Mario Pennelli e Carmen Vesco, uno chef e due giornalisti conducono la maratona di 6 ore live, per trascorrere Pasquetta insieme a parlare di Puglia e di buoni propositi per il futuro post-quarantena.I tre conduttori alterneranno nelle sei ore no stop interviste a 20 ospiti, personalità rappresentative del mondo del turismo, enogastronomia, comunicazione, arte, cultura e letteratura, con più di 30 contributi da condividere per raccontare la Puglia e iniziare a riprogrammare in coro il suo brand. In regia da Alberobello chef Gianvito Matarrese, vincitore di Quattro Ristoranti con Alessandro Borghese, condurrà il programma a "sei mani" con i giornalisti Mario Pennelli, in arte Bolivar, critico e consulente gastronomico e creatore di food events (da Bari), e Carmen Vesco direttrice editoriale e ideatrice del blog Vieni a viaggiare in Puglia (da Brindisi).Per seguire la diretta Gianvito Matarrese su Facebook https://www.facebook.com/profile.php?