Dal Metropolitan al Louvre, il museo è a portata di clic: ecco come fare

Mai come in questo periodo di quarantena la tecnologia aiuta ad “evadere” da casa e non solo per chattare con amici e parenti lontani, ma anche per visitare il mondo. E in questa emergenza dovuta al coronavirus basta avere uno smartphone o un pc per visitare – virtualmente s’intende – tanti musei in Italia e all’estero. Dagli Uffizi a Firenze alla Reggia di Caserta passeggiando nelle bellissime sale vanvitelliane e nel parco, fino ad arrivare al British Museum o El Prado di Madrid.“La cultura non si ferma” è il nuovo slogan del Mibact, e restandosene comodamente sul divano di casa propria non resta che visitare le più belle e prestigiose collezioni dei grandi musei.Metropolitan Museum - New YorkEl Prado Museo - MadridMusei Vaticani - RomaPinacoteca di Brera - MilanoMuseo del Louvre - ParigiReggia di CasertaGalleria degli UffiziMuseo archeologico di AteneBritish Museum - Londra