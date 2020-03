Con Salento Vip, le ricette degli chef da rifare in casa

Ultimo aggiornamento: 16:43

Dal web arrivano numerosi suggerimenti e input per trascorrere in casa queste lunghe settimane. Per combattere la noia dettata dalle limitazioni per arinare la diffusione del coronavirus si si è inventati un po' di tutto, dalle lezioni di pilates a quelle di danza, dalle lezioni di sport alle letture di testi di lettaratura e perfino tutorial per realizzare le mascherine anti-contagio.Insomma si fa quel che si può. L'ultima trovata è di SalentoVip , blog del territorio che ha pensato alla cucina regalando a chi è "costretto" in casa, delle ricette, realizzate da chef, che possono essere riprodotte in casa. E la spesa? Nessun problema, grazie ai numerosi servizi a domicilio messi in campo dalle attività commerciali, la spesa si può ricevere comodamente restando nelle proprie abitazioni.Salento Vip ha così pensato di chiedere un supporto agli chef Salento a cui è stata chiesta una video ricetta di dieci minuti suggerendo dei piatti che possono essere replicati facilmente in casa.Tante le adesioni registrate fini a questo momento: tra queste gli chef Cosimo Durante de L’Aragosta da Co’ di Porto Cesareo e chef Paolo Adamo de Il Fienile di Galatina.Ma la squadra è ben composta. Lo chef Maurizio Fonseca del "400 Il Ristorantino" di Corigliano d’Otranto propone i suoi maccheroncini di semola con bacon croccante al rosmarino, fiammiferi di zucchine saltate e purea di ceci cotti in pignata. E ancora, la giovane chef della Farmacia dei Sani di Ruffano, Valentina Rizzo con i suoi cappellacci fatti in casa ripieni di funghi champignon, patate e ricotta con un brodo di cipolle bruciate e ginepro.In squadra anche: chef Valentino Interlandi, chef Alessandro Castriota del Giorè di Aradeo, il 23enne chef salentino, Cristian Olivares, chef Simone De Siato, Federica Negro, chef de Il Contenitore di Parabita e chef Simone Cappilli.Le video ricette si possono vedere su tutti i canali SalentoVip: su IGTV, Facebook e sulla pagina del blog.