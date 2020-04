Su TV2000 il rosario dalla chiesetta della Grottella a Copertino

Ultimo aggiornamento: 21:03

La celebrazione del Santo Rosario in diretta da Copertino su TV2000.La Chiesa Italiana torna a riunirsi in preghiera, e questa sera alle ore 21, nella memoria liturgica di Santa Caterina da Siena, lo farà dal Santuario di Santa Maria della Grottella di Copertino, con la preghiera del rosario guidata dal Vescovo della diocesi Fernando Filograna. La celebrazione sarà trasmessa su TV2000 (canale 28 del digitale terrestre).“Eleveremo la nostra preghiera di intercessione per tutto il Paese e il Mondo intero da uno dei luoghi simbolo della nostra fede, tanto caro al Santo dei Voli San Giuseppe da Copertino e alla nostra comunità diocesana, meditando i cinque Misteri Gloriosi” – scrive Mons. Filograna- Facciamo nostro l’invito del Santo Padre Francesco e di tutti i Vescovi italiani, rivolto ad ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa, e preghiamo perché quest’emergenza sanitaria abbia fine. Uniti spiritualmente al volto raggiante e misericordioso del Cristo Risorto, chiediamo l’intercessione di Maria, salute degli infermi, sotto lo sguardo amorevole di San Giuseppe da Copertino e di Santa Caterina da Siena, Patrona d’Italia e d’Europa”.