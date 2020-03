Necessità aguzza l'ingegno, dice l'antico proverbio. Mai più profetico e vero che in questa inedita fase della vita, con il mondo intero in isolamento contro un invisibile nemico - il coronavirus Covid-19 - che ci ha privati degli abbracci e delle strette di mano, ma non dell'ironia, dell'estro e della capacità di vivere connessi, comunque e nonostante tutto.



Ed è proprio grazie ai social - Instagram, Facebook, Whatsapp, Skype e chi più ne ha più ne metta - che la vita quotidiana in piena pandemia tenta di mantenere la barra dritta e una parvenza di normalità, di sorridere e trascorrere le giornate, fra corsi di teatro e di strumento organizzati on line o via Messenger, improvvisati sketch di cabaret, personaggi comici che prendono vita e invadono case e solitudini, consigli utili per non smarrirsi nella navigazione tra cucina, salotto e camera da letto. E anche senza social, c'è chi si ingegna per trascorrere a casa queste lunghe giornate con i propri figli, inventando qualcosa di creativo, divertente e istruttivo, per sé e per i piccoli.



Noi abbiamo raccolto idee, progetti, storie e servizi che possono aiutare tutti ad alleggerire le giornate di isolamento fino a quando l'emergenza non sarà rientrata. Voi segnalateci quello che fate per voi e per gli altri, ma anche quello che gli altri fanno per voi (potete usare l'indirizzo mail sitoquotidiano@gmail.com). Perché di certo c'è che, alla fine, #andratuttobene. Anche grazie a chi continua a farci sorridere. © RIPRODUZIONE RISERVATA