Noleggio auto: paratie di sicurezza e sanificazione per far ripartire il settore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Italia si prepara a entrare nella Fase 2 e le attività economiche, nel rispetto di tutte le cautele a tutela della salute collettiva e individuale, sono pronte a rimettersi in moto, gradualmente in base alle indicazioni che arriveranno dal governo centrale e sulla scorta anche delle direttive regionali. In questo, pure le aziende di trasporto, e in particolare le società di noleggio con conducente, in teoria non toccate dal lockdown ma di fatto colpite nella loro operatività, si preparano a recuperare terreno, in previsione anche degli spostamenti che riprenderanno. Già adottate le misure di salvaguardia per l'igiene e la sicurezza: sanificazione dell'abitacolo e paratie anticontagio tra conducente e cliente. Nelle foto, a mo' di esempio, l'attrezzatura montata a bordo delle vetture di "Viaggi Bolognese Sas", di Alezio.