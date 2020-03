Coronavirus, tutti in isolamento e il frigo a portata di mano: contro il divano tentatore, gli addominali in diretta Fb

Costrette a chiudere battenti per decreto, le palestre quelle leccesi ma non solo scelgono di rimanere accanto ai loro clienti offrendo corsi online, tutti rigorosamente senza l'uso di attrezzi (quindi perfetti da fare a casa), che permettono da un lato di ingannare la noia dell'isolamento e dall'altro di mantenersi in forma, per non gettare al vento gli sforzi fatti prima dello stop forzato. Un buon antidoto - così come la dieta pubblicata sui social dal sindaco di Copertino, Sandrina Schito, ed elaborata dal nutrizionista Flavio Carrozzo - ai chili di troppo che si rischia di accumulare a causa della sedentarietà forzata di questi giorni e della inguaribile passione dell'italiano medio per la buona cucina.



Almeno un'ora al giorno da dedicare all'attività fisica, dunque. E non è mai stato facile come ora, tra centri fitness che sono già partiti con i corsi virtuali e quelli che si stanno attrezzando e partiranno nei prossimi giorni. Tra le discipline, yoga e pilates vanno per la maggiore, ma c'è spazio anche per qualcosa di più pesante, magari utilizzando attrezzi e pesetti che si hanno già in casa, oppure al loro posto bottiglie d'acqua e altri oggetti suggeriti dalla fantasia. Lezioni di yoga con il maestro Giuseppe Simone pubblicate su Youtube (link fornito su richiesta per gli allievi) sono garantite dal centro Niah di via Monti.



La Fit Zone di via Rudiae offre agli iscritti dei workout giornalieri: lezioni via Skype che riproducono i corsi fatti in palestra. Ieri, ad esempio, alle 19 l'appuntamento era davanti al pc (o al telefonino) per la lezione di gag con Barbara, l'istruttrice di sempre. Più generosi altri centri sportivi: la Muv ha scelto l'opzione della diretta Facebook, accessibile a tutti, con il primo corso a sorpresa in partenza oggi alle 19. E sui profili social della palestra già compare una promessa: «Pronti a darvi qualche spunto fuori dagli schemi su come rimanere attivi in questi giorni».



La 5&70 di via Pantelleria è partita ieri, con ben tre video comparsi sulla pagina Facebook. Ampia scelta tra lezioni di ginnastica posturale, pilates e un workout a corpo libero con gli istruttori di sempre, Gennaro, Andrea e Giuseppe. Ma altri video con nuove discipline e altri istruttori arriveranno nei prossimi giorni. Sui social anche un invito: «Riscopriamo insieme cose tralasciate da tempo: un libro non letto, un vecchio hobby, oppure un allenamento da eseguire direttamente a casa». Per avere dei format di allenamento, agli iscritti della CrossFit di Lequile basta inoltrare una richiesta in privato su Facebook, ma sul profilo Instagram di uno degli istruttori, Riccardo De Giorgi, si trovano già degli allenamenti non certo per principianti.



Occorrono dei pesi, e chi non possiede manubri né bilancieri, come consiglia il coach, potrà utilizzare la fantasia e indossare ad esempio uno zaino pieno di libri prima di iniziare con gli squat. Anche Decathlon, la catena di negozi di articoli sportivi con store in tutta Italia, ha deciso di rimanere vicino ad atleti e clienti. Ieri il debutto delle lezioni in diretta Facebook con due appuntamenti fissi: alle 11 e alle 17. Alle 11 Walter ha condotto, da casa, un allenamento di Circuit training della durata di 40 minuti, che si potrà ripetere anche oggi perché rimane disponibile sulla pagina Facebook e su Youtube. E il corso pomeridiano di ieri ha visto come protagonista una dipendente dello store di Surbo, referente yoga, che i leccesi sono abituati a vedere più sui palchi di pub e locali che in una palestra: Michela Giannini (Miss Mykela) ha condotto una lezione da venti minuti di yoga. Anche i corsi di Decathlon sono aperti a tutti, con poche regole da rispettare: scattarsi una foto e poi postarla sui social taggando il proprio negozio di riferimento.