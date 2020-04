Dante e la sua Divina Commedia, versi e riflessioni con l'Università del Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sommo poeta raccontato dai professori di Unisalento. Si chiama “Tra cielo e terra. Il piacere di rileggere Dante”, la nuova video rubrica promossa dall’Università del Salento curata dal professor Valter Leonardo Puccetti, docente di Letteratura italiana, che propone riflessioni su alcuni brani della “Divina Commedia” affidandone lettura e commento a rappresentanti della comunità accademica.Sul canale ufficiale YouTube dell’Ateneo, prende così il via la nona edizione del ciclo di seminari “Lectura Dantis Lupiensis”, che in ragione dell’emergenza sanitaria non potrà tenersi, come ogni anno nel mese di maggio, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Ateneo.«L’originalità dell’iniziativa», spiega il professor Puccetti, «risiede nel contributo non solo specialistico offerto al grande e variegato pubblico della rete. Otto docenti, un bibliotecario e una studentessa parlano da lettori appassionati della Commedia dantesca e con l’intelligenza del testo acuita dal bisogno di una parola medicina dei tempi, la parola più alta della tradizione letteraria occidentale, la parola sillabando la quale ci siamo costituiti come popolo e come collettività nazionale. In queste settimane dolorose di “esilio interno” ci siamo messi ad ascoltare con maggiore attenzione la voce di chi, Dante, nell’esilio ha trovato visione di speranza e di provvida ricostruzione dell’io e del mondo, ma anche immagine di bellezza ristoratrice».«Dante è la fonte a cui la nostra cultura, da secoli, costantemente attinge per rigenerarsi, per ritrovare se stessa, le proprie radici», sottolinea il Rettore Fabio Pollice, «Con questa iniziativa rendiamo omaggio a Dante e al suo grande contributo alla cultura del nostro Paese e dell’umanità intera».