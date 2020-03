Musica, dediche e risate: a Ceglie la radio creata in casa per superare l'isolamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la voce e la simpatia degli speaker radiofonici il cegliese Adriano Roma è riuscito a realizzare un esperimento, con cui regala ogni pomeriggio due ore di spensieratezza e allegria non solo a chi si trova in casa a Ceglie Messapica e provincia, ma in tutta Italia ed Europa, per prevenire e contenere il contagio da coronavirus . Si tratta di Radio Aloisia, nata martedì scorso nell’abitazione del 39enne, che nella sua città è molto conosciuto come commesso dell’ottica “Atelier Montanaro”, gestore di “Aloisia – Ristomusic” e deejay.Il palinsesto conta una trasmissione, durante la quale Roma interagisce con il pubblico, che ha la possibilità di intervenire telefonicamente o attraverso i social, per richiedere canzoni o partecipare ad al gioco che mette in palio regali offerti da commercianti, ristoratori e molti altri ancora. Ad aiutare lo speaker – deejay è la nipote Miriam Rodio, che si occupa delle telefonate e dediche musicali al numero 3343102316. Ci sono, poi, la musica di ogni genere e i messaggi di personaggi famosi, che invitano a restare a casa ed osservare le regole. Tra questi ultimi si contano il saluto - appello agli ascoltatori giunto dal coreografo Luca Tommassini. E non manca l’esilarante partecipazione della vedova Ginetta, personaggio della commedia “Una casa di pazzi” di Roberto D’Alessandro, interpretata dall’attrice Maria Costanza Gioia della compagnia teatrale “Nunzia Stoppa”.Il risultato? In pochi giorni questa avventura radiofonica, completamente gratuita e senza scopo di lucro, è riuscita a raggiungere 200 ascoltatori da Italia, Germania, Svizzera, Belgio, Germania e Franca, oltre a totalizzare 300 download. Numeri non da poco per una radio “homemade”. «Nei giorni scorsi, non sapendo cosa fare, ho deciso di rimettere a posto la mia stanza e i miei tanti cd. A quel punto ho pensato di fare una radio in streaming. Mi sono informato ed ho trovato la piattaforma “Spreaker”. Sono partito con una diretta di 15 minuti, che è stata prolungata sino a due ore, come richiesto da tanti ascoltatori entusiasti. Ho inventato il gioco di Aloisia, che consente ai partecipanti di indovinare una canzone misteriosa e vincere un premio messo in palio da me e poi da commercianti e non solo, a cui è piaciuta tanto l’iniziativa. E ho pensato di chiamare Ginetta, che martedì ho svegliato in diretta e a sorpresa e ha accettato di stare con noi ogni giorno. E ho pure inserito messaggi di personaggi famosi, grazie anche alla collaborazione del mio amico press agent, Giuseppe Zaccaria», ha spiegato Roma.E ha continuato, anticipando una riflessione sul futuro: «Grazie a questa idea gratuita per tutti riesco ad essere in contatto con i miei amici e ad interagire meglio con loro rispetto ai social. L’appuntamento con gli ascoltatori è ogni giorno alle 16. Al programma si può accedere dal link presente sul mio profilo Facebook oppure da Spreaker.com, cercando Adriano Roma’s. In questo modo ci divertiamo tutti e restiamo a casa. Non so se quando ritorneremo a lavoro la radio andrà avanti, vedremo».