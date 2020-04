Da amministrazione e commercianti, uova di Pasqua ai bambini di Alezio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Settecento uova di Pasqua per i bambini di Alezio. Si è conclusa oggi la distribuzione delle uova di cioccolato che l'amministrazione comunale insieme al supporto dei commercianti del paese, hanno consegnato nelle mani dei piccoli cittadini di Alezio.Un modo per augurare buona Pasqua a tutta la cittadinanza nell'ambito del progetto “Nessuno è solo”. In questi giorni l'amministrazione comunale ha invitato le famiglie a mettere fuori dalle proprie abitazioni un fiocco rosa o celeste per indicare la presenza di bambini da 0 a 12 anni, ma anche per colorare le strade del paese.Questa mattina la consigliera comunale Teresa Perrone ha consegnato le uova di Pasqua ai bambini. Con l'augurio che sia una Pasqua serena nonostante le limitazioni che costringono a stare in casa.