Riti pasquali, per le strade di Alezio risuona "Lu Lazzarenu"/Video

Anche rimanendo in casa si può mantenere viva la tradizione della Pasqua. E l'amministrazione comunale di Alezio anche quest'anno ha voluto rinnovare l'appuntamento con "Lu Lazzarenu", evento che ripropone i canti della tradizione della settimana santa.Così, ieri sera, un pulmino comunale guidato dall'assessore ai Lavori Pubblici, Polizia Municipale e Protezione Civile Gianpaolo Sansò e con a bordo anche il il sindaco Andrea Barone e il vice sindaco Roy De Santis, ha regalato a tutta la comunità di Alezio un'atmosfera di festa seppur in momento di grande difficoltà sociale a causa del coronavirus.Un momento di grande emozione con le note de "Lu Lazzarenu" diffuse trraverso l'amplificazione del pulmino che hanno invaso le strade del paese "per rinsaldare il senso di comunità".In tanti hanno partecipato affacciandosi alle finestre e ai balcini delle proprie abitazioni per unirsi cantando e suonando per sentirsi parte di una comunità che vuole farcela.