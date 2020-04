Casa dolce casa. I vostri scatti nel nuovo contest di Quotidiano #iorestoacasa

Nuovo Quotidiano di Puglia invita i propri lettori ad un nuovo momento di condivisione, in questo particolare periodo di emergenza sanitaria e di distanziamento sociale che coincide, adesso, anche con la Pasqua. Per questo parte proprio domani il contest fotografico dal titolo #Iorestoacasa. Si potrà partecipare inviando fino a quattro scatti della propria quotidianità “casalinga” ai tempi del Covid-19.

Le foto ricevute saranno sottoposte al giudizio dei lettori che potranno votare una o più foto pubblicate, sulla pagina web dedicata al contest.

Come i precedenti concorsi fotografici e video proposti “on line” dalla testata giornalistica pugliese, #Iorestoacasa si suddividerà in due fasi, una di raccolta e pubblicazione dei degli scatti, per 15 giorni, cioè da domani e fino al 22 aprile, e l’altra di votazione degli stessi, dal 23 aprile al 7 maggio. Durante la prima fase non sarà possibile votare le foto pervenute ma solo guardarle nella galleria creata ad hoc. Si potrà invece farlo successivamente, nella seconda, sulla pagina web dedicata al contest.

Le venti foto più votate saranno pubblicate su un album digitale sfogliabile sul sito del Nuovo Quotidiano di Puglia. Le tre foto più votate saranno pubblicate sul Nuovo Quotidiano di Puglia cartaceo.

Il concorso è realizzato con la collaborazione di Co.M.Media srl, Quarta Caffè, Leo Shoes e Monteco.

Dettagli su https://contest.quotidianodipuglia.it/iorestoacasa.

Un modo per sentirci tutti più vicini, soprattutto in un momento di festa come quello della Pasqua. Scatta e invia.