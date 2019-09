WhatsApp, in arrivo una grande novità per i messaggi vocali: ecco di cosa si tratta

WhatsApp

Una grande novità è in arrivo per gli utenti die riguarda gliricevuti dai contatti, anche se forse questa nuova funzione potrebbe essere disponibile solo per chi ha un iPhone. Nella versione Beta, quella di prova, più recente per sistema operativo, infatti,permette all'utente di ascoltare iricevuti direttamente dalle notifiche, senza dover entrare nell'app.A rivelarlo è il portale Andro4all: al momento, per ascoltare i messaggi vocali ricevuti, gli utenti devono necessariamente accedere a. L'unica possibilità di leggere e rispondere ai messaggi direttamente dalle notifiche, finora, riguarda infatti i soli messaggi di testo. Nell'ultima versione di test disponibile su, però, gli utenti hanno l'opportunità di ascoltare glisenza dover accedere all'app e senza dover sbloccare il telefono. La nuova funzione, quindi, dovrebbe entrare a pieno regime nelle prossime settimane, anche se resta un dubbio: sarà disponibile anche per gli smartphone con sistema operativo Android?