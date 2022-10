WhatsApp, la pubblicità sbarca sull'app di messaggistica: ecco come funzionerà. Novità anche su Instagram

La pubblicità sbarca anche su WhatsApp. Lo ha annunciato Meta, società madre di Facebook, in un incontro con gli azionisti come impegno per invertire la tendenza al ribasso degli ultimi trimestri, che hanno spinto il prezzo delle azioni al minimo da inizio 2019. Novità in campo pubblicitario sono previste anche su Instagram.

Meta: nuova pubblicità su WhatsApp e Instagram

Su WhatsApp, Meta utilizzerà un software di apprendimento automatico per mostrare annunci pubblicitari destinati a «raggiungere le persone che hanno maggiori probabilità di effettuare un acquisto», senza guardare al contenuto dei messaggi.

Su Instagram, attraverso programmi di realtà aumentata, gli annunci saranno visualizzati nella pagina di esplorazione e saranno offerti in base alle preferenze degli utenti e ai loro collegamenti con degli influencer. Meta, sul mercato, è in rialzo dello 0,79%.