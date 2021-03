Whatsapp in down in tutta Italia. La nota app di messaggistica infatti intorno alle 18:25 di questo pomeriggio ha iniziato a creare grossi problemi di comunicazione tra i vari utenti.

A segnalarlo sono stati tantissimi utenti. La appa ha ripreso a funzionare poco dopo le 19, dopo che molti utenti si erano giù spostati su Telegram.