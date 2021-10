WhatsApp, dal 1° novembre smetterà di funzionare su questi telefoni

Doccia fredda per molti utenti social: dal 1° novembre WhatsApp non sarà più utilizzabile su alcuni smartphone Android. L’applicazione di messaggistica istantanea, infatti, non sarà più compatibile con il sistema operativo Android 4.0.4 e precedenti. Si tratta di versioni obsolete che non permettono alla piattaforma di offrire tutte le sue funzionalità.

Instagram e Whatsapp down, le app si bloccano di nuovo. Facebook: «Nuovi problemi tecnici»

