Social e whatsapp in down, segnalazioni in tutta Italia

Il tempismo con le amministrative sembra perfetto eppure non è la prima volta che i social legati all'azienda di Mark Zuckerberg finiscono in down in contemporanea: Facebook, Instagram e Whatsapp sono infatti fermi da inteminabili minuti mandando in tilt la comunicazione on line: «questa pagina non è al momento disponibile», si legge sui social mentre su Whatsapp compare solo l'orologio che indica l'assenza di linea. Segnalazioni in tutta Italia da parte degli utenti con un picco a partire dalle 17.30.

Si rilevano anche problemi nell’invio della messaggistica sms, forse a causa dell'improvviso ritorno forzato ai vecchi messaggi di testo.