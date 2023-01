Libero e Virgilio down: alcune mail tornano accessibili

Al quarto giorno, forse, è la volta buona. Virgilio e Libero stanno riattivando le mail dopo che da domenica sera circa 9 milioni di utenti sono rimasti senza la propria casella. Infatti, un danno al sistema ancora da chiarire a tutti gli effetti ha provocato un down a tutte le caselle mail con i due provider.

Dopo interminabili ore, l'azienda ha comunicato che pian piano la situazione è in miglioramento ma non tutte le mail sono sbloccate. E ci vorrà ancora un po' per tornare alla normalità.

La nota aziendale

“È con sollievo che possiamo comunicare ai nostri utenti che è in corso un progressivo ritorno alla normalità”, scrive in una nota Italiaonline. È stato infatti avviato il processo di rimessa online della Libero Mail e della Virgilio Mail, che coinvolge solo una prima parte della customer base. Nelle prossime ore, progressivamente, tutte le caselle torneranno pienamente attive”, aggiunge la società che poi ammette: “I tempi sono stati lunghi, lo abbiamo detto, ma l’obiettivo primario è stato quello di tutelare l’integrità dei dati dei nostri utenti”.

Poi una rassicurazione ai propri clienti: “I momenti di #down in una tech company possono accadere, il nostro obiettivo ora è essere un provider di posta ancora migliore di prima per tutti gli italiani. Continueremo a comunicare attraverso i nostri touchpoint, fino alla completa risoluzione del problema”.