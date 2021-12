Videogame, non è un gioco da ragazzi: ecco i regali perfetti per Natale

In un mondo, come quello dell’intrattenimento, che sta rallentando o cambiando forma, l’intero settore dei videogame non solo cresce, ma anch’esso si reinventa con nuove modalità sempre più innovative di successo. Nel mondo, l’industria dei videogame ha un volume d’affari (152 miliardi di dollari di ricavi globali) che supera quello della musica, del cinema e dello streaming on line sommati tra loro. Per rimanere in Italia, il mercato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati