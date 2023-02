Di fronte all’affermazione di Reed Hastings, fondatore di Netflix, secondo la quale il suo vero concorrente sarebbe stato il sonno, per anni è stato lecito considerare il sito Napflix come la più pronta e scherzosa risposta: il logo richiama quello della piattaforma di streaming, la navigazione dei contenuti le fa il verso e soprattutto gli interminabili video sono pubblicati con l’intento di agevolare un dolce appisolarsi al crepitare di un camino, al gocciolare di una grondaia, al frusciare di un bosco accarezzato dal vento d’autunno.

NO DIVERTISSEMENT

In realtà, lungi dall’essere un semplice divertissement, questa tipologia di video denominati ASMR (“Autonomous Sensory Meridian Response“), hanno registrato su YouTube nel 2021 più di 65 miliardi di visualizzazioni e offrono l’opportunità di vivere un’esperienza, provare una sensazione, ottenerne un formicolio lungo la schiena. In particolare, è la Generazione Z che, nelle diverse ricerche, si dimostra sensibile a questi contenuti e, dopo lo stress psicologico determinato dalle restrizioni della pandemia e a seguito di una maggiore attenzione ai problemi della salute mentale, afferma di aver guardato un video che li ha aiutati a sentirsi trasportati in un luogo diverso.

CONCENTRAZIONE

Fra i canali di maggior successo vi sono, a livello internazionale, ASMR Tesoro (2,5 milioni di abbonati) che pubblica video soprattutto finalizzati a conciliare il sonno e, in Italia, Chiara ASMR con più di 1 milione di iscritti che inventa giochi di ruolo, parla a bassa voce, sussurra frasi e riproduce suoni realizzati anche con oggetti. Se su TikTok i creatori di contenuti più famosi non terminano di pronunciare le parole per incalzare maggiormente i follower, questo tipo di video si prestano al contrario a costituire il sottofondo per momenti dedicati allo studio, al lavoro e alla meditazione. O anche solamente a provare il piacere fisico dei suoni collegati ai gesti quotidiani del cucinare, del truccarsi o a quelli, meno consueti, dei lavori da praticare nella cura della propria baita in montagna. Del resto, come negli anni ‘90 MTV ha accompagnato le ore dedicate ai compiti di una generazione di studenti, oggi le dirette su Twitch non si pongono l’obiettivo di essere seguite per tutta la loro lunga durata, ma di fare da sottofondo allo studio e di offrire qualche momento di pausa in cui chattare con lo streamer o con gli altri spettatori che ne commentano le gesta.

LE ESPERIENZE

I video ASMR - che spaziano dai trekking solitari di escursionisti e dei loro droni ai lavori manuali realizzati in casa ripresi nei minimi dettagli, ma sempre con al centro musiche e suoni rilassanti - non rappresentano però solo un modo per distrarsi, ma anche un aiuto a concentrarsi. Per questa ragione si sono prestati nel tempo ad attività di comunicazione aziendale: Ikea ha pubblicato video in cui si ascolta una voce rilassante che accompagna lo sfiorare delle lenzuola o il picchiettare sui mobili mentre Lush, confluendo in quella categoria di video che si definisce “Oddly Satisfying” perché capaci di offrire un momento di curioso piacere, mostra e fa ascoltare il tamburellare delle dita sulla confezione e lo sfrigolio del sapone che entra in contatto con l’acqua.

GESTI SEMPLICI

L’italiana Fornasetti, azienda produttrice di profumi, ha improntato il proprio sito alla visita di stanze in cui i contenuti immersivi offrono ore di riproduzione di gesti semplici, ripresi in ogni dettaglio, ma capaci di grande ispirazione per i suoni ai quali sono accompagnati. L’Albert and Victoria Museum di Londra infine ha creato un’intera playlist nella quale vengono riprodotti una grande variazione di suoni rilassanti in riferimento alle opere delle collezioni, come il fruscio delle pagine sfogliate e il primo piano della carta a valorizzare la sua rugosa materialità. Chi, anni prima dell’avvento della Rete, ha viaggiato in Baviera senz’altro ricorda di essersi sorpreso di fronte ai programmi che, per ore, erano protagonisti delle mattine in tv, programmi che, al suono delle musiche tipiche, si limitavano a riprendere le Alpi e i loro panorami al levar del sole. E non minore sorpresa hanno provato i turisti che, in Norvegia o in Svezia, sintonizzandosi sui canali locali, si sono trovati di fronte a dirette interminabili delle telecamere posizionate sui treni che attraversavano le vaste distese di quei luoghi. Non nasce dunque con Internet il fenomeno dei contenuti ASMR, ma con YouTube più ampia e personale può essere la scelta di ciò che è possibile guardare ed ascoltare insieme. In un mondo come quello dei social media dove tutti urlano è ineguagliabile infatti il calore di chi ti sussurra all’orecchio.