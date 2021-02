Dal frigo al pc, l'Unione europea lavora al diritto di riparare gli oggetti: un freno all'obsolescenza programmata

I modi per farli morire prima del tempo sono tanti: far sparire i pezzi di ricambio, tenere alti i prezzi dell’assistenza tecnica, proporre garanzie troppo brevi o anche soltanto indurre in tentazione il consumatore bombardandolo di modelli nuovi, più aggiornati, più belli. « Fino a pochi anni fa l’obsolescenza programmata sembrava uno dei soliti argomenti astrusi cari agli ecologisti, oggi ne discutono tutti. Perché c’è un fatto: alla gente non piace essere imbrogliata. E qui di imbroglio si tratta », sottolinea David Cormand. L’eurodeputato francese di Europe Ecologie è autore del rapporto «P er un mercato unico più durevole per imprese e consumatori » , approvato la settimana scorsa dal Parlamento europeo. Lui vorrebbe fare di più, andare più veloce, condurre « una battaglia culturale » per cambiare le pratiche dei produttori e cambiare le mentalità. Le resistenze sono tante, i fabbricanti, il design, la pubblicità, ma il Right to repair va avanti. Entro fine anno i prodotti potrebbero avere, oltre all’etichetta del prezzo, anche quella che indica l’indice di riparabilità (più saranno facilmente riparabili, più avranno un voto alto) e un contatore, che come per le auto, indicherà quanto ha nno funzionato, rendendo più facile, per esempio, il riciclo nel mercato di seconda mano.

NUOVE NORME

I dati parlano chiaro: l’Europa è oggi il più grosso produttore di rifiuti elettrici e elettronici, mentre i sondaggi ci dicono che tre europei su quattro vorrebbero poter riparare il loro telefono, il tostapane o la tv e non liberarsene al primo guasto, a condizione di non dover pagare più del trenta per cento del prezzo di acquisto. « La Commissione sta per votare un rapporto sull’economia circolare e ha già approvato una road map che dovrebbe portare a nuove norme nel secondo semestre del 2021 per associare i consumatori a una transizione verso un mercato più ecologico » . Basta telefonini cambiati ogni due anni, computer da buttare perché incompatibili con le nuove applicazioni, frigoriferi da mandare in discarica perché il pezzo di ricambio non si trova, o anche (ma per ora il tessile non è preso in considerazione dai lavori europei) vestiti spediti al macero alla prima chiusura lampo che salta. « Valutiamo che l’80 per cento del costo ambientale di un prodotto elettrico o elettronico, si sconta al momento della sua fabbricazione: in pratica è quando si costruisce che inquina di più, non quando si usa. Quindi più un prodotto dura, più l’impatto ambientale diminuisce », spiega Cormand.

L’obiettivo adesso è convincere i legislatori a passare dall’obsolescenza programmata a quella “prematura”: la differenza c’è, ed è importante. Nel primo caso spetta al consumatore dimostrare che il prodotto acquistato doveva vivere più a lungo, la nozione di obsolescenza prematura, invece, fa gravare sul fabbricante l’onere della prova: a lui dimostrare di aver lavorato « secondo regola d’arte » e fatto in modo che il suo prodotto vivesse la sua vita fino in fondo. « Una tv può durare tranquillamente 15 anni – spiega Cormand – e non è giusto che la garanzia la copra soltanto per due anni. Un’altra misura da adottare è infatti l’adeguamento della durata della garanzia sulla durata di vita del prodotto » . Per Cormand, se l’Europa farà sue le prime misure anti-obsolescenza (anche programmata, se non prematura) « la forza d’urto sul mercato sarà enorme » , con due grandi vantaggi, « per il consumatore, che avrà prodotti più robusti, e per l’economia europea, che svilupperà standard di produzione di migliore qualità, con vantaggi perfino per la concorrenza, cosa che dovrebbe far piacere anche ai conservatori e agli apostoli del libero mercato » . Altro dato positivo: se la produzione, in particolare di dispositivi tecnologici, può essere delocalizzata, « rigorosamente local, e preferibilmente a chilometro zero, è invece l’attività di riparazione e di assistenza tecnica ».

19 Febbraio

